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سر صفقات بأكثر من 12 مليار ريال شهدتها السوق السعودية خلال مايو
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهدت سوق الأسهم السعودية تنفيذ صفقات خاصة بقيمة تتخطى 12 مليار ريال خلال مايو.
وقد فسّر رئيس إدارة الأصول في ضمان علي العدو، في مقابلة مع “العربية”، طبيعة هذه الصفقات الخاصة والأسباب التي قد تدفع بعض الصناديق التابعة للحكومة لبيع جزء من حصصها في الشركات السعودية.
ولفت إلى أنه في الفترة الأخيرة لعب المستثمرون الأجانب دوراً في شراء حصص في الشركات السعودية من الصناديق الحكومية والتعاونية، وذلك لكيلا يحدث تذبذب في السوق.
وتمت اليوم الثلاثاء 6 صفقات خاصة في السوق السعودية، على عدد من الشركات، بقيمة إجمالية بلغت 1.15 مليار ريال.
ومن بين الصفقات التي تمت اليوم صفقة على البنك السعودي للاستثمار بنحو 18.75 مليون سهم وبسعر 13.5 ريال للسهم وبقيمة إجمالية بلغت 253.1 مليون ريال.
وتمثل حجم الصفقة التي تمت على “استثمار” ما يعادل 2.5 % من إجمالي أسهم البنك البالغة 750 مليون سهم.
وتبدأ “إم إس سي أي” (MSCI)، إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشراتها للأسواق الناشئة، حيث يستهل المؤشر العالمي تدشين المرحلة الأولى من الإدراج عبر 30 شركة سعودية سيتم إدراجها ضمن مؤشره للأسواق الناشئة.
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