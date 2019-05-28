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2019-05-28 محافظة جدة: استخدموا الطرق البديلة تزامنًا مع انعقاد القمم الثلاث متابعات الخليج 365 - واس دعت “محافظة جدة” مستخدمي الطرق تزامنا مع انعقاد القمم الخليجية والعربية والإسلامية بمكة المكرمة خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ رمضان إلى تجنب الطرق التالية ابتداءً من اليوم الثلاثاء ، طريق الملك عبدالعزيز، وطريق الأندلس، وجسر الميناء، واستخدام الطرق البديلة لمنع الازدحام المروري وهي طريق الحرمين وطريق المدينة وطريق الأمير ماجد ( السبعين ) وطريق الملك فهد (الستين) وطريق الأمير سلطان وطريق الأمير فيصل بن فهد وطريق الكورنيش.

وأشارت إلى أن التعاون في ذلك سيسهم في إنجاح الخطط المرورية والتنظيمية لهذا اللقاء المبارك .









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