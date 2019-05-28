الان تتابع النيابة العامة توضح عقوبة إنشاء أو نشر مواقع إلكترونية للمنظمات الإرهابية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
حذرت النيابة العامة عبر صفحتها بتويتر المواطنين والمقيمين من إنشاء أو نشر مواقع الكترونية للمنظمات الإرهابية، موضحة أن العقوبة ستكون 10 سنوات سجن و غرامة تصل إلى 5 ملايين.
وقالت النيابة العامة في تغريدة : أخي المواطن.أخي المقيم. توخى الحذر وتَفطَّن إلى السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المنطوية على إنشاء أو نشر مواقع المنظمات الإرهابية المعلوماتية، في ضوء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد تلك الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
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