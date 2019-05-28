الان تتابع “إنسان” لرعاية الأيتام تدشن حملة “هدية العيد” في عفيف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض في مبادرة خير ، ولمشاركة الأيتام فرحة العيد وحرصا منها على القيام بالمسؤولية المجتمعية تجاههم أطلقت جمعية إنسان لرعاية الأيتام “فرع عفيف” حملة أسمتها هدية العيد. و دشنت الجمعية حملة هدية العيد لتوفير هدايا العيد لمستفيدية من الأيتام

والتي يستهدف من خلالها فرع المحافظة أكثر من 400 هدية لإيداعها في حسابات الأسر قبل حلول عيد الفطر المبارك.

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