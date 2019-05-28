شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف إدارية وصحية بالجامعة الإلكترونية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية والوظائف الإدارية للمرتبة العاشرة فما دون في المقر الرئيسي بالرياض، وذلك عن طريق التعيين حسب الشروط العلمية والعملية للوظيفة.

وستكون معلومات الوظائف على موقع الجامعة ‏https://www.seu.edu.sa، علماً أنه سيتم فتح باب قبول الطلبات ابتداءً من غد (الأربعاء) الموافق 24 رمضان 1440 الساعة 10:00 صباحاً، وحتى يوم الأحد القادم الموافق 28 رمضان 1440 الساعة 3:00 مساءً.