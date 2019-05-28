وظائف إدارية وصحية بالجامعة الإلكترونية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)
أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية والوظائف الإدارية للمرتبة العاشرة فما دون في المقر الرئيسي بالرياض، وذلك عن طريق التعيين حسب الشروط العلمية والعملية للوظيفة.
وستكون معلومات الوظائف على موقع الجامعة https://www.seu.edu.sa، علماً أنه سيتم فتح باب قبول الطلبات ابتداءً من غد (الأربعاء) الموافق 24 رمضان 1440 الساعة 10:00 صباحاً، وحتى يوم الأحد القادم الموافق 28 رمضان 1440 الساعة 3:00 مساءً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.