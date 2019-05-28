شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

رأس وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، الاجتماع الـ14 لمجلس إدارة الهيئة، صباح الأحد الماضي 1440/9/21 الموافق 2019/5/26 بمقر الهيئة بحي الصحافة بالرياض.

وناقش أعضاء المجلس خلال الاجتماع سير العمل بمبادرات التحول الوطني، كما تم الاطلاع على الحساب الختامي للهيئة للعام 2017، إضافة إلى متابعة خطة الهيئة لموسم العمرة، وإحصاءات خدمات الهيئة في المشاعر المقدسة.

واطلع أعضاء المجلس على استعدادات هيئة الهلال الأحمر لموسم الحج لعام 1440، كما قام المجلس بمتابعة القرارات السابقة والاطلاع على مستجدات أعمال الهيئة.