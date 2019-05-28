شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لرجال الأمن في المسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نقل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

جاء ذلك خلال تفقده للمهمات التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ومشاركتهم وجبة الإفطار، حيث استمع خلال الجولة التفقدية لشرح موجز من مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول خالد بن قرار الحربي عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأداءهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.

رافقه خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا.