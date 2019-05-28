شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مواعيد التقديم على برنامج «طبيب سعودي تحت التدريب» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت وزارة الصحة مواعيد التقديم على برنامج «طبيب سعودي تحت التدريب» للمقبولين ببرامج شهادة الاختصاص السعودية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام الأكاديمي القادم 2020/2019.

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وأوضحت وزارة الصحة أن فترة التقديم تبدأ من 2019/7/1، وتستمر حتى يوم 2019/7/11، فيما فترة المطابقة وتوقيع العقود تبدأ من 2019/7/15، وتستمر حتى 2019/7/25.

وأشارت «الصحة» إلى أن شروط التقديم: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يتم التقديم على البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية الموضحة، أن يكون المتقدم حاصلاً على قبول ببرنامج شهادة الاختصاص السعودية لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام الأكاديمي 2020/2019 في أحد المراكز التدريبية التابعة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية داخل المملكة، أن لا يكون المتقدم ملتحقا بوظيفة حالية في القطاع العام أو الخاص، أن يكون التقديم للمقبولين في المراكز التدريبية المدرجة في البوابة.

وكشفت وزارة الصحة أن الوثائق والمستندات المطلوبة هي: صورة من الهوية الوطنية، شهادة التخرج أو السجل الأكاديمي، إشعار القبول الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية موضحا به المركز التدريبي، شهادة إنهاء فترة الامتياز أو مشهد بالاستمرار بالتدريب بفترة الامتياز، شهادة من التأمينات الاجتماعية توضح عدم وجود اشتراك حالي للمتقدم، داعية إلى رفع الوثائق والمستندات وتقديم أصولها أثناء المطابقة وتوقيع العقد عبر رابط البوابة الإلكترونية للبرنامج http://ges.moh.gov.sa/TAG/Login.aspx مبينة أنه عند وجود استفسارات أو عند الرغبة بالتواصل فإن ذلك يتم عبر البريد الإلكتروني [email protected]