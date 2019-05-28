«النيابة» تكشف عقوبة إنشاء أو نشر مواقع إلكترونية للمنظمات الإرهابية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
دعت النيابة العامة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر والتفطُّن إلى السلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية المنطوية على إنشاء أو نشر مواقع المنظمات الإرهابية المعلوماتية، في ضوء نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إذ تعد تلك الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة العامة عبر منشور على حسابها في «تويتر» أن جريمة إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها، أو ترويج أفكارها أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرات أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.
وعرّفت النيابة العامة الشبكة المعلوماتية بأنها ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكات العالمية (الإنترنت).
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