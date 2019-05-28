نائب أمير مكة يزور المفتي

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة) زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بمنزله في مكة المكرمة.

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بمنزله في مكة المكرمة.

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