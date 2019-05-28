شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: ضبط 4167 قطعة سجاد مقلدة لمؤسسة سوّقت لها عبر «التواصل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) ضبطت وزارة التجارة والاستثمار، مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية في الرياض، وتم التسويق لها عبر إعلان في منصات التواصل الاجتماعي. وأوضحت الوزارة عبر حسابها في «تويتر» أنه تم ضبط 4167 قطعة سجاد وموكيت تحمل علامات تجارية مقلدة وغير مملوكة للمؤسسة، وعليه تم الاستدعاء لاستكمال الإجراءات النظامية.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.