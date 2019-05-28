شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك: رفع 28 ألف طن من النفايات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

رفعت أمانة منطقة تبوك أكثر من 28 ألف طن من النفايات المنزلية خلال العشرين يوم من شهر رمضان الحالي.

وقال مدير الإدارة العامة للنظافة في أمانة منطقة تبوك أحمد الياسين، إن الأمانة كثفت أعمالها خلال هذا الشهر المبارك بأكثر من 1050 عامل و51 ضاغطة و13 مكنسة أتوماتيكية تم من خلال جمع أكثر من عشرة آلاف متر مكعب من النفايات ذات الحجم الكبير مايزيد على 35 ألف متر مكعب من الأنقاض.

وتابع الياسين حديثه مبيناً أن حجم النفايات المنزلية التي تم رفعها خلال العشرين يوماً الماضية من شهر رمضان الحالي بلغت (28300) طن بارتفاع بلغت نسبته (45.1%) مقارنة بالفترة ذاتها من شهر شعبان الماضي.