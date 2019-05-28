الأرجنتين تعبر البرتغال وتتأهل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بييلسكو بياوا

تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليا في بولندا بفوزه على البرتغال 2 - 0 أمس بالجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

واستهلت الأرجنتين مشوارها بالفوز على جنوب أفريقيا 5-2، فيما فازت البرتغال في المباراة الأولى على كوريا الجنوبية 1-0.