الأرجنتين تعبر البرتغال وتتأهل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بييلسكو بياوا
تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما، المقامة حاليا في بولندا بفوزه على البرتغال 2 - 0 أمس بالجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.
واستهلت الأرجنتين مشوارها بالفوز على جنوب أفريقيا 5-2، فيما فازت البرتغال في المباراة الأولى على كوريا الجنوبية 1-0.
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