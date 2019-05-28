السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بنوم بنه
ضبطت السلطات الكولومبية 88 كجم من الثعابين الحية بحوزة زوجين متهمين بالاتجار غير المشروع في كائنات من الحياة البرية، وأطلقت السلطات تلك الثعابين في بيئتها الطبيعية مجددا.
وذكرت صحيفة «بنوم بنه بوست» أنه جرى احتجاز امرأة (43 عاما) وزوجها (47 عاما) لساعات بعد أن عثرت السلطات في مقاطعة بورسات معهما على صناديق تحتوي على ثلاثة أنواع من الثعابين مخبأة في سيارتهما.
وتلقت السلطات تقارير من مسؤولي إدارة الغابات في إقليم باتامبانج شمال غرب البلاد تفيد بأن شاحنة ستهرب الثعابين من باتامبانج إلى العاصمة بنوم بنه، بحسب الصحيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر كولومبيا تضبط 88 كجم من الثعابين الحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.