اخبار السعوديه

كولومبيا تضبط 88 كجم من الثعابين الحية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بنوم بنه

ضبطت السلطات الكولومبية 88 كجم من الثعابين الحية بحوزة زوجين متهمين بالاتجار غير المشروع في كائنات من الحياة البرية، وأطلقت السلطات تلك الثعابين في بيئتها الطبيعية مجددا.

وذكرت صحيفة «بنوم بنه بوست» أنه جرى احتجاز امرأة (43 عاما) وزوجها (47 عاما) لساعات بعد أن عثرت السلطات في مقاطعة بورسات معهما على صناديق تحتوي على ثلاثة أنواع من الثعابين مخبأة في سيارتهما.

وتلقت السلطات تقارير من مسؤولي إدارة الغابات في إقليم باتامبانج شمال غرب البلاد تفيد بأن شاحنة ستهرب الثعابين من باتامبانج إلى العاصمة بنوم بنه، بحسب الصحيفة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كولومبيا تضبط 88 كجم من الثعابين الحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا