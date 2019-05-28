صيادون فلبينيون يعثرون على كوكايين قيمته 4 ملايين دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا

أعلنت الشرطة الفلبينية أمس أن صيادين فلبينيين عثروا على نحو 40 كجم من الكوكايين، وهي كمية تزيد قيمتها على 4 ملايين دولار، في المياه قبالة إقليم شرق الفلبين.

وذكر تقرير للشرطة أن الكوكايين كان معبأ في 12 صندوقا جرى رصدها طافية على المياه قبالة ساحل بلدة جوبات في إقليم سورسوجون على بعد 380 كلم جنوب شرق مانيلا.

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وأفاد تقرير الشرطة بأن «الكمية بلغ وزنها 39 كجم، وتبلغ القيمة السوقية لها 4ر218 مليون بيزو (2ر4 ملايين دولار)».

وينتشل الصيادون وسكان المدن الساحلية في المناطق الواقعة أقصى شرق الفلبين صناديق من الكوكايين من المياه قبالة مناطقهم منذ فبراير الماضي.

وقالت السلطات «إن صناديق الكوكايين ألقيت بالقرب من الشواطئ كوسيلة لتهريب المخدرات غير المشروعة إلى البلاد».

وشنت إدارة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي حملة عنيفة ضد المخدرات، والتي قتل فيها أكثر من 5000 شخص منذ 2016.