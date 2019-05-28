ألماني يتعرض للسرقة فور خروجه من السجن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين تعرض رجل في ألمانيا كان يحتفل بالإفراج عنه من السجن، لسرقة المال الذي كسبه أثناء قضاء عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر لارتكابه جرائم تشمل سرقة منتجات خلسة داخل محال تجارية. وقالت الشرطة أمس «لقد عمل مقابل 700 يورو في السجن وأراد استخدام المال لبداية جديدة». وتعرف السجين على ثلاثة رجال في محطة القطار واحتفل معهم بالإفراج عنه، وعندما استيقظ الرجل (53 عاما) في صباح اليوم التالي لم يجد حقيبته والمال الذي كان بحوزته.



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