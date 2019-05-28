توقف خدمات النقل العام في هولندا بسبب الإضراب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أمستردام

توقفت وسائل النقل العام من حافلات والترام وعبارات وقطارات في هولندا أمس بسبب الإضراب الشامل لعمال القطاع، احتجاجا على زيادة سن التقاعد، مما أدى إلى تكدسات مرورية في مختلف الطرق.

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وحذرت شركة تشغيل القطارات في هولندا «إن. إس» عبر موقعها الالكتروني من أنه «نتيجة الإضراب في قطاع النقل العام بالكامل، فإن عددا محدودا للغاية من القطارات قد تعمل في البلاد وقد لا تعمل أي قطارات» على الإطلاق.

وتقول النقابات العمالية إنها «تطالب بتحسين شروط التقاعد وتعترض على خطط زيادة سن التقاعد إلى 67 عاما».

يذكر أنه سيجري تشغيل عدد محدود من القطارات بين العاصمة أمستردام ومطار شيبول الدولي الرئيس في هولندا، حيث أصدرت إحدى المحاكم في هولندا حكما ضد الإضراب الشامل وأكدت ضرورة توفير خدمة النقل العام للمطار الرئيس في البلاد.