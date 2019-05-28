البنوك السعودية تحذر من التجاوب مع رسائل التحايل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جددت البنوك السعودية تحذير عملائها من التجاوب قطعيا مع الرسائل النصية SMS التي ترد عبر أجهزة الجوال من أرقام مجهولة، وأيضا التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تنبيها للمتلقي بحظر بطاقة الصرف الآلي الخاصة به لدواعي التحديث، وتدعوه للتواصل مع رقم هاتف جوال مدون في الرسالة لهذه الغاية. كما أوضحت البنوك أن من بين نماذج الرسائل الاحتيالية التي ترد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتحال شخصيات وجهات رسمية تطلب التبرع بالأموال لأغراض مختلفة أو التي تعد بالفوز بمكافآت.

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وشددت البنوك السعودية على لسان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الرسائل التي تنطوي على محاولات للتحايل، داعية العملاء إلى الإبلاغ عنها بإعادة إرسالها إلى الرمز الموحد لكافة شركات الاتصالات على مستوى المملكة 330330.

رسائل التحايل

تحذير عملاء البنوك من:

التجاوب مع الرسائل النصية SMS عبر أجهزة الجوال من أرقام مجهولة

الرد على رسائل ترد من أرقام مجهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تنبيها للمتلقي بحظر بطاقة الصرف الآلي الخاصة به لدواعي التحديث وتدعوه للتواصل مع رقم هاتف جوال مدون في الرسالة لهذه الغاية.

انتحال شخصيات وجهات رسمية تطلب التبرع بالأموال لأغراض مختلفة أو التي تعد بالفوز بمكافآت.