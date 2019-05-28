السعودية | وزير الداخلية السعودي يتفقد أمن المسجد الحرام

شكرا لقرائتكم وزير الداخلية السعودي يتفقد أمن المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفقد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي، خدمات الأمن في المسجد الحرام، وتناول وجبة الإفطار مع رجال الأمن.

ونقل وزير الداخلية السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، لرجال الأمن المشاركين في مهمة العمرة لهذا العام، وتقديرهما للجهود التي يبذلونها خدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وزير الداخلية السعودي في اجتماع على هامش الجولة

وجاء ذلك خلال تفقد وزير الداخلية للمهام التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد الحرام والساحات المحيطة به، ومشاركتهم وجبة الإفطار، حيث استمع خلال الجولة التفقدية لشرح موجز من مدير الأمن العام قائد قوات أمن العمرة الفريق أول، خالد بن قرار الحربي، عن نتائج تنفيذ مراحل الخطة الأمنية للعمرة، والجهود الجارية لتنفيذ الخطط الخاصة بإدارة وتنظيم حركة زوار المسجد الحرام وأداءهم لنسكهم خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

ورافق وزير الداخلية خلال الزيارة نائبه، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية.