، يتحدثن بـ5 لغات .. 114 فتاة متطوعة يقدمن الترجمة للمعتمرين وزوار المسجد الحرام ،

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تعمل 114 متطوعة يجدن التحدث بخمس لغات إلى جانب العربية، داخل الحرم المكي الشريف طيلة الشهر الفضيل، لتقديم الخدمات الإسعافية للمعتمرات على مدار الساعة، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي.
تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ"الخليج 365" أن المتطوعات السعوديات يعملن داخل الحرم المكي الشريف خلال أيام الشهر الفضيل، فضلاً عن وجود فريق التموين لتجهيز المواقع للطبيبات والممرضات داخل مصليات النساء.
ومن جانب آخر، كشفت هنا الشمراني رئيسة الفرق النسائية أن فريق المتطوعات يعملن من بعد صلاة العصر إلى ما بعد التهجد في الليالي الوترية.
وأشارت "الشمراني" إلى أن 98 % من المتطوعات، من التخصصات الصحية، ما بين طبيبات وممرضات وصيدلانيات وطالبات طب طوارئ بجميع المراحل الدراسية، قدمن من مختلف مناطق المملكة للعمل في المسجد الحرام، إضافة إلى وجود كادر إحصائي ملازم للفريق.
وقالت "الشمراني": "لدينا فريق الترجمة لخمس لغات، هي الكوري، والفرنسي، والتركي، والأوردو، والإنجليزي.
وأضافت: توجد 114 فتاة سعودية في عشرة مواقع بالحرم المكي منذ بداية الشهر لتقديم الرعاية الإسعافية والتوعوية للمعتمرات، ويرتدين السترات البرتقالية؛ حيث نلن شرف التطوع من بين 500 متقدمة من مختلف مناطق المملكة تنافسن فيما بينهن على المشاركة في موسم العمرة.
يتحدثن بـ5 لغات .. 114 فتاة متطوعة يقدمن الترجمة للمعتمرين وزوار المسجد الحرامعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-28
تعمل 114 متطوعة يجدن التحدث بخمس لغات إلى جانب العربية، داخل الحرم المكي الشريف طيلة الشهر الفضيل، لتقديم الخدمات الإسعافية للمعتمرات على مدار الساعة، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي.
تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ"الخليج 365" أن المتطوعات السعوديات يعملن داخل الحرم المكي الشريف خلال أيام الشهر الفضيل، فضلاً عن وجود فريق التموين لتجهيز المواقع للطبيبات والممرضات داخل مصليات النساء.
ومن جانب آخر، كشفت هنا الشمراني رئيسة الفرق النسائية أن فريق المتطوعات يعملن من بعد صلاة العصر إلى ما بعد التهجد في الليالي الوترية.
وأشارت "الشمراني" إلى أن 98 % من المتطوعات، من التخصصات الصحية، ما بين طبيبات وممرضات وصيدلانيات وطالبات طب طوارئ بجميع المراحل الدراسية، قدمن من مختلف مناطق المملكة للعمل في المسجد الحرام، إضافة إلى وجود كادر إحصائي ملازم للفريق.
وقالت "الشمراني": "لدينا فريق الترجمة لخمس لغات، هي الكوري، والفرنسي، والتركي، والأوردو، والإنجليزي.
وأضافت: توجد 114 فتاة سعودية في عشرة مواقع بالحرم المكي منذ بداية الشهر لتقديم الرعاية الإسعافية والتوعوية للمعتمرات، ويرتدين السترات البرتقالية؛ حيث نلن شرف التطوع من بين 500 متقدمة من مختلف مناطق المملكة تنافسن فيما بينهن على المشاركة في موسم العمرة.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
11:34 PM
يحملن تخصصات صحية ما بين طبيبات وممرضات وصيدلانيات وطالبات طب طوارئ
تعمل 114 متطوعة يجدن التحدث بخمس لغات إلى جانب العربية، داخل الحرم المكي الشريف طيلة الشهر الفضيل، لتقديم الخدمات الإسعافية للمعتمرات على مدار الساعة، تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر السعودي.
تفصيلاً؛ أوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ"الخليج 365" أن المتطوعات السعوديات يعملن داخل الحرم المكي الشريف خلال أيام الشهر الفضيل، فضلاً عن وجود فريق التموين لتجهيز المواقع للطبيبات والممرضات داخل مصليات النساء.
ومن جانب آخر، كشفت هنا الشمراني رئيسة الفرق النسائية أن فريق المتطوعات يعملن من بعد صلاة العصر إلى ما بعد التهجد في الليالي الوترية.
وأشارت "الشمراني" إلى أن 98 % من المتطوعات، من التخصصات الصحية، ما بين طبيبات وممرضات وصيدلانيات وطالبات طب طوارئ بجميع المراحل الدراسية، قدمن من مختلف مناطق المملكة للعمل في المسجد الحرام، إضافة إلى وجود كادر إحصائي ملازم للفريق.
وقالت "الشمراني": "لدينا فريق الترجمة لخمس لغات، هي الكوري، والفرنسي، والتركي، والأوردو، والإنجليزي.
وأضافت: توجد 114 فتاة سعودية في عشرة مواقع بالحرم المكي منذ بداية الشهر لتقديم الرعاية الإسعافية والتوعوية للمعتمرات، ويرتدين السترات البرتقالية؛ حيث نلن شرف التطوع من بين 500 متقدمة من مختلف مناطق المملكة تنافسن فيما بينهن على المشاركة في موسم العمرة.
، يتحدثن بـ5 لغات .. 114 فتاة متطوعة يقدمن الترجمة للمعتمرين وزوار المسجد الحرام ،
المصدر : الخليج 365
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