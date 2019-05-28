محمد بن مسعود - الدمام - لحضور القمة الإسلامية للتعاون الإسلامي بمكة غادر رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج أمادو غون كوليبالي المدينة المنورة متوجهًا إلي جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين. رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج يغادر المدينة المنورة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-28 غادر رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج أمادو غون كوليبالي المدينة المنورة متوجهًا إلي جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين. 28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 Advertisements 11:33 PM اخر تعديل 28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 11:35 PM لحضور القمة الإسلامية للتعاون الإسلامي بمكة لحضور القمة الإسلامية للتعاون الإسلامي بمكة غادر رئيس الوزراء رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج أمادو غون كوليبالي المدينة المنورة متوجهًا إلي جدة، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستُعقد بمكة المكرمة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة, وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين. ، رئيس الحكومة وزير الميزانية بساحل العاج يغادر المدينة المنورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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