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أعلنت حملة جمع الدية للمحكوم عبدالله بن حمود العصيمي اكتمال مبلغ الدية المطلوبة للعفو عنه وعتق رقبته؛ وذلك بعد جمع مبلغ 25 مليون ريال.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد سعي وشفاعة أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، ولجنة إصلاح ذات البَيْن، والوجهاء وأهل الخير، الذين نجحوا في الحصول على موافقة ذوي الدم بالتنازل عنه مقابل 25 مليون ريال.
كما فتحت إمارة المنطقة الشرقية حسابًا مصرفيًّا لجمع الدية، واستكمال المبلغ، في الفترة من 8 رمضان 1440 حتى 22 رمضان 1440، وتم جمع المبلغ كاملاً (25 مليون ريال) في 13 يومًا.
يُذكر أن السجين قتل نفسًا، وأمضى 35 سنة من عمره في السجن، وحُكم عليه بالقصاص. وقد قام أهل الخير بالسعي مع أصحاب الدم للتنازل عنه مقابل مبلغ 25 مليون ريال.
وقال ذوو "العصيمي": "نحمد الله ونشكره على إكمال مبلغ 25 مليون ريال من أجل تفريج كربة السجين عبدالله. ونقدم الشكر والعرفان لكل من وقف ودعم.. الله يكتب له الأجر، ويجزيه خير الجزاء".
بعد قضاء 35 عامًا بالسجن.. جمع دية الـ25 مليون ريال لعتق رقبة "العصيمي"هادي العصيمي الخليج 365 2019-05-28
أعلنت حملة جمع الدية للمحكوم عبدالله بن حمود العصيمي اكتمال مبلغ الدية المطلوبة للعفو عنه وعتق رقبته؛ وذلك بعد جمع مبلغ 25 مليون ريال.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد سعي وشفاعة أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، ولجنة إصلاح ذات البَيْن، والوجهاء وأهل الخير، الذين نجحوا في الحصول على موافقة ذوي الدم بالتنازل عنه مقابل 25 مليون ريال.
كما فتحت إمارة المنطقة الشرقية حسابًا مصرفيًّا لجمع الدية، واستكمال المبلغ، في الفترة من 8 رمضان 1440 حتى 22 رمضان 1440، وتم جمع المبلغ كاملاً (25 مليون ريال) في 13 يومًا.
يُذكر أن السجين قتل نفسًا، وأمضى 35 سنة من عمره في السجن، وحُكم عليه بالقصاص. وقد قام أهل الخير بالسعي مع أصحاب الدم للتنازل عنه مقابل مبلغ 25 مليون ريال.
وقال ذوو "العصيمي": "نحمد الله ونشكره على إكمال مبلغ 25 مليون ريال من أجل تفريج كربة السجين عبدالله. ونقدم الشكر والعرفان لكل من وقف ودعم.. الله يكتب له الأجر، ويجزيه خير الجزاء".
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
11:17 PM
اكتمل المبلغ خلال 13 يومًا بعد شفاعة أمير الشرقية وفتح حساب بنكي لجمعها
أعلنت حملة جمع الدية للمحكوم عبدالله بن حمود العصيمي اكتمال مبلغ الدية المطلوبة للعفو عنه وعتق رقبته؛ وذلك بعد جمع مبلغ 25 مليون ريال.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد سعي وشفاعة أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، ولجنة إصلاح ذات البَيْن، والوجهاء وأهل الخير، الذين نجحوا في الحصول على موافقة ذوي الدم بالتنازل عنه مقابل 25 مليون ريال.
كما فتحت إمارة المنطقة الشرقية حسابًا مصرفيًّا لجمع الدية، واستكمال المبلغ، في الفترة من 8 رمضان 1440 حتى 22 رمضان 1440، وتم جمع المبلغ كاملاً (25 مليون ريال) في 13 يومًا.
يُذكر أن السجين قتل نفسًا، وأمضى 35 سنة من عمره في السجن، وحُكم عليه بالقصاص. وقد قام أهل الخير بالسعي مع أصحاب الدم للتنازل عنه مقابل مبلغ 25 مليون ريال.
وقال ذوو "العصيمي": "نحمد الله ونشكره على إكمال مبلغ 25 مليون ريال من أجل تفريج كربة السجين عبدالله. ونقدم الشكر والعرفان لكل من وقف ودعم.. الله يكتب له الأجر، ويجزيه خير الجزاء".
، بعد قضاء 35 عامًا بالسجن.. جمع دية الـ25 مليون ريال لعتق رقبة "العصيمي" ،
المصدر : الخليج 365
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