، المؤنس يُصدر قرارًا باعتماد اسم "مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ‏‫تزامنًا مع شهر المراجعة الداخلية

أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، الصيدلي صالح بن سعد المؤنس، قرارًا يقضي بتغيير اسم مركز صحي المطار إلى مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي، ويرتبط بالمساعد للصحة العامة.

جاء ذلك بناءً على زيارة فريق من إدارة المراجعة الداخلية برئاسة مدير الإدارة عبدالرحمن الغامدي. وكان ذلك تزامنًا مع شهر المراجعة الداخلية تحت شعار "نراجع معك". وقام الفريق بمراجعة سياسات العمل بالمركز الصحي، والدور الذي يقوم به في تطبيق برنامج اللوائح الصحية الدولية على جميع القادمين من الزوار والمعتمرين والحجاج من خلال منفذ الدخول عبر مطار الطائف الدولي، وتطبيق الإجراءات الوقائية لمنع وفادة الأمراض المعدية ذات البُعد الوبائي إلى المملكة عمومًا، ومناطق الحج والعمرة.. وبناءً على تقرير إدارة المراجعة الداخلية، والعرض على سعادة مدير الشؤون الصحية، وجَّه بإصدار القرار بناء على ما تقتضيه مصلحه العمل.

من ناحيته، تقدم مدير مركز المراقبة الصحية بمطار الطائف الدولي عيضة بن ربيع الهذلي بشكره وتقديره لسعادة مدير الشؤون الصحية والمساعد للصحة العامة ومدير إدارة المراجعة الداخلية، متطلعًا إلى أن يحقق الأهداف المنشودة، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية والوقائية للمرضي والمسافرين.