محمد بن مسعود - الدمام - منحهم مكافآت استثنائية تقديرًا لجهودهم الخليج 365 ـ الرياض: كرّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية اليوم الثلاثاء النجوم الرياضيين الذين حققوا إنجازات في البطولات الدولية والإقليمية خلال موسم 2018-2019م. وقال الحساب الرسمي للأولمبية السعودية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكرّم عددًا من لاعبي المنتخبات السعودية الذين حققوا عددًا من الإنجازات الدولية خلال موسم 2018-2019م مكافآت استثنائية تقديرًا لجهودهم". "الفيصل" يكرّم أصحاب الإنجازات الرياضية الدولية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-28 الخليج 365 ـ الرياض: كرّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية اليوم الثلاثاء النجوم الرياضيين الذين حققوا إنجازات في البطولات الدولية والإقليمية خلال موسم 2018-2019م. وقال الحساب الرسمي للأولمبية السعودية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكرّم عددًا من لاعبي المنتخبات السعودية الذين حققوا عددًا من الإنجازات الدولية خلال موسم 2018-2019م مكافآت استثنائية تقديرًا لجهودهم". Advertisements 28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 11:18 PM منحهم مكافآت استثنائية تقديرًا لجهودهم منحهم مكافآت استثنائية تقديرًا لجهودهم الخليج 365 ـ الرياض: كرّم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية اليوم الثلاثاء النجوم الرياضيين الذين حققوا إنجازات في البطولات الدولية والإقليمية خلال موسم 2018-2019م. وقال الحساب الرسمي للأولمبية السعودية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يكرّم عددًا من لاعبي المنتخبات السعودية الذين حققوا عددًا من الإنجازات الدولية خلال موسم 2018-2019م مكافآت استثنائية تقديرًا لجهودهم". ، "الفيصل" يكرّم أصحاب الإنجازات الرياضية الدولية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الفيصل" يكرّم أصحاب الإنجازات الرياضية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.