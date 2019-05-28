السفير السعودي بالفلبين: الحطام الذي عثر عليه لا يخص الطائرة التدريبية للمفقود الشريف

في ظل الجهود التي تبذلها السفارة حيال عملية البحث عن المواطن المفقود عبدالله بن خالد الشريف، قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري بزيارة المدير العام لهيئة الطيران المدني الكابتن جيم سيديونكو؛ وذلك في مكتبه بحضور نائب المدير العام للطيران المدني، ومدير عام الأمن بالطيران المدني، وجرى خلال اللقاء بحث موضوع اختفاء المواطن عبدالله الشريف من كافة الجوانب وفق جميع الاحتمالات.

وأشار السفير أثناء اللقاء إلى أن البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني غير دقيق ولا يستند إلى براهين واضحة، وطالب بضرورة إصدار بيان أكثر وضوحًا وفق مجريات البحث الحالية التي لا تؤكد تحطم الطائرة ولا وجود طاقمها، وهنا أكد مدير عام هيئة الطيران المدني أن الهيئة تتابع وتعمل مع جميع الجهات الفلبينية المختصة منذ اختفاء الطائرة، وأوضح مدير هيئة الطيران الفلبينية بالقول: سوف نتوصل في القريب العاجل لنتائج إيجابية، مع العلم بأن القطع التي وُجدت لا تخص الطائرة التدريبية، وأن هناك لبسًا حصل لدى المختصين في الهيئة.