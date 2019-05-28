متحدث الخدمة المدنية: إلغاء شرط مدة الحظر للاستقالة

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، أنه يسمح للموظف المستقيل الاشتراك في مسابقة التعيين، وذلك دون اشتراط مرور مدة معينة على الاستقالة.

ولفت إلى أن من بين الشروط الخاصة بشغل الوظائف، توفر المؤهل والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة، أن يكون أمضى سنة على الأقل في المرتبة، فهي لا تتحقق به لعدم بقائه بالمرتبة وعدم حصوله على المؤهل. وأضاف: أما النقل فهو محكوم بالفقرة (1) من المادة (64) من اللائحة التنفيذية. وتابع: بالنسبة لفترة الحظر التي كان معمولًا بها في المادة الخامسة من لائحة انتهاء الخدمة حسب التعديل الصادر بقرار مجلس الوزراء، ثم حلت محلها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية فلم تشترط مدة حظر للمستقيل، ويستطيع التقدم بعد الانتهاء من الاستقالة.