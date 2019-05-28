شاهد: وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية إلى ميناء الدمام

استقبلت محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والتي تدار من خلال الشركة السعودية العالمية للموانئ، اليوم، أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية.

وتحمل السفينة العملاقة (كوسكو سولار) 400 متر طولاً و59 متراً عرضاً وبطاقة استيعابية تصل إلى 21300 حاوية نمطية، بعمق يصل إلى 16 متراً، وذلك في رحلتها الأولى منذ تدشينها بداية العام 2019. وتأتي هذه الخطوة المتقدمة لتؤكد مدى التطور الذي وصلت إليه الموانئ السعودية، والتي أصبحت منارة تنافس الموانئ العالمية لاستقبال أضخم وأكبر السفن العالمية نظير ما يتمتع به ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من إمكانات جاذبة للخطوط الملاحية العالمية.