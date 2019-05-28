إنهاء معاناة مريض بسبب انسداد في المعدة بمستشفى صامطة

أسهم فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام بمنطقة جازان، في إنهاء معاناة مريض بسبب انسداد في المعدة والإثني عشر وآلام شديدة، أدت إلى ضعف الحالة العامة له.

وبعد استكمال الفحوص والإجراءات الطبية اللازمة للمريض، تبيّن ضرورة التدخل الجراحي، وبالفعل تم إدخاله غرفة العمليات؛ حيث تم استخدم التخدير عن طريق «القسطرة الظهرية النخاعية الفوق جافية»، وهو نوع من أنواع التخدير يكون المريض في حالة الوعي، وبدون ألم عند إجراء العملية الجراحية.

وتمكن الفريق الطبي الجراحي من إجراء عملية استكشافية للبطن، تبيّن من خلالها وجود ضيق شديد في المعدة؛ حيث تم عمل تحويل مسار مباشرة للأمعاء.

وبعد ذلك، خضع المريض للملاحظة والعناية الطبية، وعند استقرار الحالة وتحسنها غادر المستشفى، وهو الآن بصحة جيدة يمارس حياته بصورة طبيعية.