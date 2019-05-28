«الشؤون الاقتصادية» يتَّخذ توصيات حيال عدد من الموضوعات

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة في شأن التقرير الربعي لأداء الأجهزة الحكومية، الذي تضمن تقريرًا عن الوضع الحالي لقياس الأداء وعرضًا لحالة برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما تضمن تحليلًا لأبرز المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالرؤية، وكذلك تحليلًا لرضاء المستفيدين عن الخدمات الحكومية، إضافة إلى بيانات منصة (وطني) التي أطلقها المركز في شهر فبراير 2019م.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.