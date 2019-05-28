سحب رعدية مصحوبة بزخات برد على 7 مناطق بالمملكة.. غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الأربعاء، أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق بالمملكة اليوم.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل مناطق: جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًا الى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة، تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة، والأجزاء الجنوبية من منطقتي حائل وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن حركة الرياح السطحية، ستكون من غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية من جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

وكان جهاز الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، قد وجه اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا لأهالي المدينة المنورة، بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، ونشاط في الرياح السطحية.

وأضافت الأرصاد، أن الحالة الجوية تشمل «الحناكية والمدينة المنورة ووادي الفرع»، وتستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الأربعاء، كالتالي: