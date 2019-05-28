وفاة 9 أشخاص في تصادم بالمخواة

تسببت السرعة الزائدة في حادث مروع على طريق بطاط المخواة، واصطدام سيارتين وجها لوجه، ووفاة 8 أشخاص على الفور، والآخر بعد وصوله المستشفى، فيما تجددت مخاوف الأهالي من طريق بطاط، وحصده للأرواح بشكل متكرر، وطالبوا وزارة النقل بإنهاء ازدواجه والمتابعة المستمرة للمقاول.
وقال مدير مرور منطقة الباحة العميد حسين مبارك لـ«دوت الخليج» إن الحادث وقع على طريق المخواة بطاط، ونتج عنه 9 وفيات، مشيرا إلى أن الأسباب الأولية للحادث السرعة العالية.
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