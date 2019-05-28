442699 عاملا صحيا في المملكة منهم 104 آلاف طبيب

بلغ إجمالي عدد العاملين الصحيين حسب تقرير إحصائي حديث لعام 2018/‏2019 صدر عن وزارة الصحة 442699 من السعوديين وغير السعوديين، بينهم 104759 طبيبا بشريا وطبيب أسنان.

وبلغ عدد الأطباء البشريين 88023 طبيبا، منهم 45571 طبيبا في وزارة الصحة، منهم 16706 سعوديين و28865 غير سعودي، من الجنسين ذكورا وإناثا.

القطاع الخاص

بلغ عدد الأطباء والطبيبات في الجهات الحكومية الأخرى 18155، بينهم 9316 سعوديا و8839 غير سعودي. وفي القطاع الخاص يوجد 24297 طبيبا وطبيبة، منهم 1960 سعوديا و22331 غير سعودي.

أما أطباء الأسنان، فبلغ عددهم 16736، منهم 4137 طبيبا يعملون في وزارة الصحة، بينهم 3546 سعوديا و591 غير سعودي. وفي الجهات الحكومية الأخرى يوجد 1415 طبيبا وطبيبة أسنان، منهم 1116 سعوديا و299 غير سعودي. بينما يعمل في القطاع الخاص 11184 طبيبا وطبيبة في تخصص الأسنان، منهم 1728 سعوديا و9456 غير سعودي.

قطاع التمريض

في قطاع التمريض، يعمل 184489 عاملا وعاملة، منهم 105473 يعملون في وزارة الصحة، بينهم 62685 سعوديا و42788 غير سعودي. أما في الجهات الحكومية الأخرى، فيوجد 35621 عاملا وعاملة في التمريض، منهم 5889 سعوديا و29732 غير سعودي. وفي القطاع الخاص يوجد 43395 عاملا وعاملة في التمريض، منهم 2125 سعوديا و41270 غير سعودي. ويوجد في المملكة 29151 من الصيادلة يعمل 4006 في وزارة الصحة، منهم 3740 سعوديا و266 غير سعودي. ويعمل في الجهات الحكومية 2678 من الصيادلة منهم 1908 سعوديين و770 غير سعودي، وفي القطاع الخاص يعمل 22467 من الصيادلة، منهم 1443 سعوديا و21024 غير سعودي.

الفئات المساعدة

وفي الفئات الطبية المساعدة، يعمل 124300 عامل صحي، منهم 69530 يعملون في وزارة الصحة، منهم 65515 سعوديا و4015 غير سعودي، بينما يعمل في الجهات الحكومية الأخرى 30845 عاملا وعاملة، منهم 23586 سعوديا و7259 غير سعودي، ويعمل 23925 في القطاع الخاص، منهم 7807 سعوديين و16118 غير سعودي.

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يذكر أن عدد العاملين الصحيين بلغ في العام الماضي 423940، حيث ارتفع عن العام الذي قبله الذي بلغ 402938.

العاملون الصحيون في عام 2018

- 423940 عاملا مقابل 402938 العام الماضي

- 16736 أطباء وطبيبات الأسنان

- 184489 عاملا وعاملة في قطاع التمريض

- 29151 عدد الصيادلة من الجنسين (سعوديون وغير سعوديين)

- 104759 عدد الأطباء البشريين والأسنان