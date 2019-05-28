السعودية اليوم / نائب أمير منطقة مكة المكرمة يزور مفتي السعودية اليوم المملكة



مكة المكرمة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اليوم، سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وذلك بمنزله في مكة المكرمة.

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22:20ت م

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