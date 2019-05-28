السعودية اليوم / بلدية صامطة تنفذ أعمال سفلتة بقرى المحافظة



صامطة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

شرعت بلدية محافظة صامطة، في تنفيذ مشروع سفلتة الشوارع بقرية الطرشية وعدد من القرى المجاورة لها، بكلفة إجمالية بلغت ستة ملايين ريال.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي علي دغريري، أن البلدية بدأت تنفيذ أعمال التعبيد للشوارع في قرية الطرشية ومسح وردم للشوارع داخل الأحياء وشمال القرية وتهيئتها للسفلتة.

وأشار المهندس دغريري إلى أن استكمال أعمال التعبيد يأتي امتداداً للمشروعات التي تقوم بها البلدية ضمن مبادرة تطوير قرى المحافظة، التي ستحظى بأفضل الخدمات وفق أعلى المعايير والجودة.

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22:04ت م

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