رئيس ريال مدريد يعترف بقرب إتمام الصفقة المنتظرة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، باهتمامه بضم البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وخلال مقابلة مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، نفى بيريز تفاوضه مع تشيلسي بشأن هازارد؛ حيث قال: "كيف نتحدث مع نادٍ سيخوض نهائيا هذا الأسبوع؟ لكننا حاولنا التعاقد معه طوال السنوات الماضية، لكن لا يزال بإمكاننا النجاح في ذلك".
وأضاف: "أشعر في مخيلتي بأنه سيكون لاعبا للريال هذا العام، وبداخلنا أمل كبير، فهو أحد اللاعبين الرائعين في عالم كرة القدم".
وبسؤاله عن مدى صحة التقارير التي تربط النادي الملكي بثنائي باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي، أجاب: "لم أتحدث بشأن أي منهما مع المدرب زين الدين زيدان أو أي شخص آخر، وإذا كان هناك اهتمام سنتحدث مع ناديهما".
ونفى رئيس النادي الملكي تلقيه أي عروض لضم جاريث بيل أو ماركو أسينسيو، مضيفا: "لم يصل إلينا أي عرض بشأن أي لاعب".
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