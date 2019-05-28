السعودية تحقق المرتبة الـ 13 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حققت السعودية أكبر تقدم بين الدول الأكثر تنافسية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2019 IMD، الصادر من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، وحصلت على المرتبة الـ 26 متقدمة بـ 13 مرتبة عن العام الماضي، كما احتلت المملكة المرتبة الـ 7 من بين مجموعة دول العشرين G20، متفوقة على اقتصادات متقدمة في العالم، مثل: كوريا الجنوبية واليابان وفرنسا وإندونيسيا والهند وروسيا والمكسيك وتركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والأرجنتين.

ويتكون تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أربعة محاور رئيسة لقياس تنافسية 63 دولة على مستوى العالم، وقد تحسن ترتيب المملكة في 3 محاور، وهي: محور الكفاءة الحكومية من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 18، ومحور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 45 إلى المرتبة الـ 25، ومحور البنية التحتية من المرتبة الـ 44 إلى المرتبة الـ 38.

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وأكد وزير التجارة والاستثمار، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير" الدكتور ماجد القصبي، أن تحسن ترتيب المملكة في هذا التقرير ما هو إلا نتيجة لتكامل جهود أكثر من 40 جهة حكومية شاركت في تنفيذ عدد من الإصلاحات لخدمة بيئة الأعمال في المملكة، ورفع تنافسيتها بين دول العالم بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح القصبي أن المركز الوطني للتنافسية الذي صدر تنظيمه أخيرا بموجب قرار مجلس الوزراء، يهدف إلى مأسسة عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص، وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية "تيسير"، وذلك من خلال تحسين وتطوير البيئة التنافسية، والارتقاء بترتيب المملكة في التقارير العالمية، إضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وتحليلها واقتراح الحلول والمبادرات لمعالجتها.

يذكر أن المملكة أدرجت رسميا للمرة الأولى في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD في 2017، حيث يقيس التقرير أداء الدول الأكثر تنافسية في العالم منذ 1989، كما يحلّل 235 مؤشرا فرعيا لقياس جوانب مختلفة من القدرة التنافسية لاقتصادات 63 دولة في العالم.