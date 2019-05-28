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كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية ملابسات إعاقة إحدى طائراتها بأحد مطارات السودان من قبل متظاهرين، وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: وصلت طائرة #السعودية من طراز (A320) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بعد مغادرتها مطار بورتسودان في رحلتها رقم (SV464) التي صادف تواجدها دخول مجموعة من الأفراد ساحة المطار بطريقة غير نظامية محاولين إعاقة الحركة بالمطار؛ مما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة الساعتين.
وتؤكد الخطوط السعودية وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.
وكان مقطع قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمتظاهرين اقتحمو المطار وأعاقوا إقلاع رحلة الخطوط السعودية العائدة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.
الخطوط تكشف ملابسات إعاقة إقلاع إحدى طائراتها من "بورتسودان"عبدالله الراجحي الخليج 365 2019-05-28
كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية ملابسات إعاقة إحدى طائراتها بأحد مطارات السودان من قبل متظاهرين، وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: وصلت طائرة #السعودية من طراز (A320) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بعد مغادرتها مطار بورتسودان في رحلتها رقم (SV464) التي صادف تواجدها دخول مجموعة من الأفراد ساحة المطار بطريقة غير نظامية محاولين إعاقة الحركة بالمطار؛ مما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة الساعتين.
وتؤكد الخطوط السعودية وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.
وكان مقطع قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمتظاهرين اقتحمو المطار وأعاقوا إقلاع رحلة الخطوط السعودية العائدة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.
28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
09:29 PM
قالت: عادت إلى مطار جدة مؤكدة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة
كشفت الخطوط الجوية العربية السعودية ملابسات إعاقة إحدى طائراتها بأحد مطارات السودان من قبل متظاهرين، وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: وصلت طائرة #السعودية من طراز (A320) إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بعد مغادرتها مطار بورتسودان في رحلتها رقم (SV464) التي صادف تواجدها دخول مجموعة من الأفراد ساحة المطار بطريقة غير نظامية محاولين إعاقة الحركة بالمطار؛ مما أدى إلى تأخر إقلاع الرحلة قرابة الساعتين.
وتؤكد الخطوط السعودية وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة على أهمية الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة في جميع المطارات.
وكان مقطع قد تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمتظاهرين اقتحمو المطار وأعاقوا إقلاع رحلة الخطوط السعودية العائدة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة.
، الخطوط تكشف ملابسات إعاقة إقلاع إحدى طائراتها من "بورتسودان" ،
المصدر : الخليج 365
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