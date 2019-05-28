محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية في الرياض، تم التسويق لها عبر إعلان في منصات التواصل الاجتماعي، وضبط 4167 قطعة سجاد وموكيت تحمل علامات تجارية مقلدة وغير مملوكة للمؤسسة. وأكدت التجارة أنه تم استدعاؤهم لاستكمال الإجراءات النظامية. "التجارة": ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية وسُوِّق لها عبر التواصل الاجتماعي عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-28 أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية في الرياض، تم التسويق لها عبر إعلان في منصات التواصل الاجتماعي، وضبط 4167 قطعة سجاد وموكيت تحمل علامات تجارية مقلدة وغير مملوكة للمؤسسة. وأكدت التجارة أنه تم استدعاؤهم لاستكمال الإجراءات النظامية. Advertisements 28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 09:20 PM أعلنت وزارة "التجارة" عن ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية في الرياض، تم التسويق لها عبر إعلان في منصات التواصل الاجتماعي، وضبط 4167 قطعة سجاد وموكيت تحمل علامات تجارية مقلدة وغير مملوكة للمؤسسة. وأكدت التجارة أنه تم استدعاؤهم لاستكمال الإجراءات النظامية. ، "التجارة": ضبط مؤسسة سجاد تنتهك حقوق العلامات التجارية وسُوِّق لها عبر التواصل الاجتماعي ،

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