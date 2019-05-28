السعودية اليوم / وزير الخارجية الجابوني يصل جدة



جدة 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

وصل وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي والفرنكوفونية الجابوني عبدالرزاق بونغو كامبوغو اليوم إلى جدة ، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون رئيس بعثة الشرف عبدالرحمن بن سالم الدهاس، وسفير الجابون لدى المملكة إسماعيل أوليغي، ومندوب عن المراسم الملكية.

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21:36ت م

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