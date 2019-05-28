السعودية اليوم / الوسائط المتعددة والإرشاد السياحي تخصصان جديدان في كلية التقنية للبنات بتبوك



تبوك 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة تبوك عن اعتزام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح تخصصين جديدين في الكلية، هما تخصصي : "الوسائط المتعددة وتقنيات الويب" ، وتخصص "الإرشاد سياحي"، مع انطلاقة العام التدريبي 1440/1441هـ.

وأوضحت عميدة الكلية هيفاء الصقر أن الوحدات التدريبية تبدأ في استقبال الراغبات بالتسجيل في هذين التخصصين الجديدين أو في بقية التخصصات المتاحة بالكلية التي تخدم المسارين العلمي والأدبي والمتمثلة في الدعم الفني، وإدارة أنظمة الشبكات، والبرمجيات، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتسويق، والعناية بالشعر، والعناية بالبشرة، والمكياج.

وأشارت الصقر إلى أن التسجيل سيتم وفق الخطة الزمنية المحددة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر البوابة الموحدة للتسجيل في برامج الكلية التقنية للبنات بمدينة تبوك،

حيث يمكن للمتقدمات الدخول على الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمناهج بالمؤسسة لمعرفة الخطة التدريبية وتواريخ التقديم ومدة البرامج التدريبية عبر الرابط https://cdd.tvtc.gov.sa.

وأفادت عميدة الكلية أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تمنح مكافأة شهرية للمتدربات بواقع مكافأة شهرية للمتدربة المنتظمة مقدارها ألف ريال، وللمتدربة المتميزة 2000 ريال، كما تمنح للمتدربات من ذوي الاحتياجات الخاصة مكافأة مقدارها 1500 ريال للمتدربة ذات الإعاقة المتوسطة، ومكافأة مقدارها ( ما يعادل راتب الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة ) للمتدربة شديدة الإعاقة.

// انتهى //

21:14ت م

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