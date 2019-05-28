السعودية اليوم / رئيس النواب اللبناني يلتقي منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في لبنان



بيروت 23 رمضان 1440 هـ الموافق 28 مايو 2019 م واس

التقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم في بيروت منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني.

وجرى خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالاضافة إلى عمل المنظمات الدولية والتنسيق مع لبنان .

// انتهى //

19:18ت م

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