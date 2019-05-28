شكرا لقرائتكم القضاء على ثلاثة قناصة حوثيين شرق الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-28 القضاء على ثلاثة قناصة حوثيين شرق الحديدة متابعات الخليج 365 - واس أجهزت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة الماضية على عناصر قناصة من ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش الوطني اليمني تمكنت من القضاء على ثلاثة قناصين من ميليشيا الحوثي الانقلابية شرق المدينة، حيثُ تم استهدافهم في مواضع تمركزهم بأعلى أسطح مبان سكنية محيطة بجولة الحلقة في شارع الخمسين.

وتأتي هذه العملية بعد تمكن وحدات استطلاع الجيش الوطني من تحديد مواقع تمركزهم.









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