ساما ترفع المنع عن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني

2019-05-28

متابعات الخليج 365 - واس

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، رفع المنع عن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني من إصدار وثائق تأمين المركبات، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء تاريخ 23 / 9 / 1440هــ الموافق 28 / 5 / 2019م.

ويأتي ذلك إلحاقاً لإعلان المؤسسة المؤرخ في 30 / 5 / 1440هـ الموافق 5 / 2 / 2019م المتضمن منع الشركة من قبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن قرار رفع المنع جاء بعد أن اتخذت الشركة إجراءات تصحيحية واضحة وفاعلة في معالجة المخالفات القائمة عند المنع، كما أكدت الشركة التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

ودعت المؤسسة جميع المؤمَّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع “ساما تهتم” على الإنترنت (هنا) أو من خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.