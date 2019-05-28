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الإرياني: ميليشيات الحوثي تدير حملات جمع الأموال لحزب الله الإرهابي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن ميليشيات الحوثي تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني، لافتًا إلى أنه في الوقت الذي تسرق فيه الميليشيات مقدرات البلاد وشعبها، تدير حملات لجمع الأموال لحزب الله الإرهابي، التابع هو الآخر لإيران.
وشدد الإرياني على أن “الارتهان الحوثي لإيران بات أمرًا معلنًا وواضحًا”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دور حزب الله الإرهابي في دعم الميليشيات الحوثية.
ونقلت “سكاي نيوز” عن الوزير اليمني قوله: إن الحملة الحوثية لجمع الأموال لحزب الله “تحمل في طياتها العديد من الدلالات، أولها تضرر إيران من الحصار الاقتصادي المفروض عليها، مما انعكس على قدرتها في تمويل أذرعها العسكرية في اليمن ولبنان”.
وأضاف: “المستفز ليس ارتهان الحوثيين لإيران الذي بات معروفًا، لكن المؤلم هو إقدام هذه الميليشيات التي عملت على إفقار وتجويع الشعب اليمني، على جمع التبرعات لجماعات إرهابية”.
وتابع: “يأتي هذا في الوقت الذي تستشري فيه المجاعة في اليمن، نتيجة الانقلاب الحوثي وتداعياته التي عمقت من معاناة اليمنيين”.
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