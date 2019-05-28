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عمليات 911 يحذر من أمطار غزيرة على الطائف
متابعات الخليج 365 - الطائف
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية من هطول أمطار غزيرة على الطائف.
ودعا مركز العلميات الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت، اليوم، تنبيهًا متقدمًا بفرصة هطول أمطار رعدية، تصحب بتدني للرؤية الأفقية ونشاط للرياح السطحية، على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: العاصمة المقدسة، الطائف، العرضيات والكامل، وميسان والأجزاء المجاورة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعت إدارة الدفاع المدني من جهتها بالمنطقة المواطنين والمقيمين والزوار إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني ( هنا )، أو عبر بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
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