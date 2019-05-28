2019-05-28

حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة غدًا وأمطار رعدية على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - رفحاء

توقع مركز طقس العرب أن يكون الطقس حارًّا بوجه عام، وخاصة في شمال وغرب المملكة، ويبقى معتدلًا فوق الجبال يوم غد الأربعاء.

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كما توقع المركز أن تكون الرياح شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار في جنوب وغرب المملكة، قد تمتد لشمال المملكة.

من جانبها أشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقة حائل وتبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها.

وحول درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا، فسوف تسجل حفر الباطن أعلى درجة حرارة عظمى متوقعة قدرها 45 درجة، في حين تأتي رفحاء في المرتبة الثانية بـ44 درجة، بينما تأتي المدينة المنورة والدمام والعلا في المرتبة الثالثة بـ43 درجة.