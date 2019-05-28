شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي في الفلبين يهاجم «الطيران المدني»: بيانكم غير دقيق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

هاجم السفير السعودي لدى الفلبين الدكتور عبدالله البصيري، بيان الهيئة العامة للطيران المدني بالفلبين بشأن اختفاء المواطن السعودي عبدالله الشريف، واصفاً إياه بـ«غير الدقيق ولا يستند إلى براهين واضحة».

وطالب السفير السعودي الهيئة بضرورة إصدار بيان أكثر وضوحا وفق مجريات البحث الحالية التي لا تؤكد تحطم الطائرة ولا وجود طاقمها.

وبحث البصيري مع المدير العام لهيئة الطيران المدني الكابتن جيم سيديونكو، ونائب المدير العام للطيران المدني، ومدير عام الأمن بالطيران المدني، موضوع اختفاء المواطن عبدالله الشريف من كافة الجوانب وفق جميع الاحتمالات. ويأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين حيال عملية البحث عن المواطن المفقود عبدالله بن خالد الشريف.

بدروه، أكد مدير عام هيئة الطيران المدني الفلبينية أن الهيئة تتابع وتعمل مع جميع الجهات الفلبينية المختصة منذ اختفاء الطائرة، مشيراً إلى أنه سوف يتوصلون في القريب العاجل لنتائج إيجابية. مفيداً أن القطع التي وجدت في المياه لا تخص الطائرة التدريبية وأن هناك لبس حصل لدى المختصين في الهيئة.