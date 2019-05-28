القحطاني مديراً عاماً للتعليم في جدة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتكليف يحيى بن سعيد القحطاني مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة، وذلك بناءً على توصية اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم ولمدة عام. أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتكليف يحيى بن سعيد القحطاني مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة، وذلك بناءً على توصية اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم ولمدة عام. وقدم القحطاني الشكر الجزيل لوزير التعليم على ثقته بتكليفه مديراً عاماً للتعليم بمحافظة جدة، كما قدم شكره لنائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، سائلاً الله العون والتوفيق لخدمة الوطن. وكان وزير التعليم قد أصدر، أمس، عدداً من القرارات القاضية بتكليف ونقل وتمديد عمل عددٍ من مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وذلك بناءً على ما أوصت به اللجنة العليا لاختيار مديري التعليم ومساعديهم.



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