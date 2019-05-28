محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية ولرفع الوعي وتجنب حدوث إصابات نفذت إدارة مشروع قطار الحرمين اليوم فرضية إخلاء لقطار الحرمين السريع بمحطة المدينة المنورة؛ وذلك ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية. وشارك جموع من المواطنين بالتجربة الفرضية لرفع الوعي والمساهمة بتعريف المشاركين في حالة حدوث أي حالة طارئة لا سمح الله للقاطرات أو توقفها، ولسرعة الاستجابة لتنفيذ خطة الإخلاء بالطرق الصحيحة والسليمة واتخاذ أدوات السلامة الانسيابية من انتقال الركاب بين القاطرات الناقلة، وليتم ذلك في زمن قياسي مع تجنب حدوث إصابات لا سمح الله. Advertisements للتأكد من الجاهزية.. "فرضية إخلاء" تنفذها إدارة قطار الحرمين في محطة المدينة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-28 نفذت إدارة مشروع قطار الحرمين اليوم فرضية إخلاء لقطار الحرمين السريع بمحطة المدينة المنورة؛ وذلك ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية. وشارك جموع من المواطنين بالتجربة الفرضية لرفع الوعي والمساهمة بتعريف المشاركين في حالة حدوث أي حالة طارئة لا سمح الله للقاطرات أو توقفها، ولسرعة الاستجابة لتنفيذ خطة الإخلاء بالطرق الصحيحة والسليمة واتخاذ أدوات السلامة الانسيابية من انتقال الركاب بين القاطرات الناقلة، وليتم ذلك في زمن قياسي مع تجنب حدوث إصابات لا سمح الله. 28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 08:37 PM ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية ولرفع الوعي وتجنب حدوث إصابات ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية ولرفع الوعي وتجنب حدوث إصابات نفذت إدارة مشروع قطار الحرمين اليوم فرضية إخلاء لقطار الحرمين السريع بمحطة المدينة المنورة؛ وذلك ضمن برامج التدريب والسلامة للكوادر الوطنية. وشارك جموع من المواطنين بالتجربة الفرضية لرفع الوعي والمساهمة بتعريف المشاركين في حالة حدوث أي حالة طارئة لا سمح الله للقاطرات أو توقفها، ولسرعة الاستجابة لتنفيذ خطة الإخلاء بالطرق الصحيحة والسليمة واتخاذ أدوات السلامة الانسيابية من انتقال الركاب بين القاطرات الناقلة، وليتم ذلك في زمن قياسي مع تجنب حدوث إصابات لا سمح الله. ، للتأكد من الجاهزية.. "فرضية إخلاء" تنفذها إدارة قطار الحرمين في محطة المدينة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر للتأكد من الجاهزية.. "فرضية إخلاء" تنفذها إدارة قطار الحرمين في محطة المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.