محمد بن مسعود - الدمام - كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن ماجد وصل إلى جدة اليوم نائب رئيس جمهورية سيرليون الدكتور محمد جولدى جالو، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ورئيس بعثة الشرف المرافق لجمهورية سيرليون سعود السبيعي، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر. نائب رئيس سيرليون يصل جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14 وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-28 وصل إلى جدة اليوم نائب رئيس جمهورية سيرليون الدكتور محمد جولدى جالو، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. Advertisements وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ورئيس بعثة الشرف المرافق لجمهورية سيرليون سعود السبيعي، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر. 28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440 08:33 PM كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن ماجد كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي مشعل بن ماجد وصل إلى جدة اليوم نائب رئيس جمهورية سيرليون الدكتور محمد جولدى جالو، وذلك لحضور القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد بمكة المكرمة. وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ورئيس بعثة الشرف المرافق لجمهورية سيرليون سعود السبيعي، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر. ، نائب رئيس سيرليون يصل جدة لحضور القمة الإسلامية الـ14 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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